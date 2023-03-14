Депутат ГД Иванюженков отказался отвечать на вопрос о причастности сына к убийству в кафе
Депутат Государственной думы Борис Иванюженков не стал отвечать на вопрос корреспондента Лайфа о возможной причастности сына, игрока ХК "Сочи" Артёма Иванюженкова к резонансному убийству в кафе в подмосковном Подольске.
Депутат ГД Иванюженков отказался отвечать на вопрос о причастности сына к убийству в кафе. Видео © LIFE
Парламентарий не стал давать каких-либо комментариев и спешно удалился, промолчав в ответ на вопрос журналиста.
Напомним, информация о причастности Артёма Иванюженкова к громкому убийству в подмосковном Пододьске появилась в СМИ 12 марта. Позднее в СК опровергли эти сведения, подчеркнув, что никаких хоккеистов среди участников инцидента нет, а через десять часов после убийства был задержан настоящий подозреваемый. Им оказался 27-летний Александр Счастный, работающий водителем.
LIFE