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14 марта, 09:34

Депутат ГД Иванюженков отказался отвечать на вопрос о причастности сына к убийству в кафе

Депутат Государственной думы Борис Иванюженков не стал отвечать на вопрос корреспондента Лайфа о возможной причастности сына, игрока ХК "Сочи" Артёма Иванюженкова к резонансному убийству в кафе в подмосковном Подольске.

Депутат ГД Иванюженков отказался отвечать на вопрос о причастности сына к убийству в кафе. Видео © LIFE

Парламентарий не стал давать каких-либо комментариев и спешно удалился, промолчав в ответ на вопрос журналиста.

Алиби хоккеиста Иванюженкова на момент убийства в подольском кафе подтвердилось

Алиби хоккеиста Иванюженкова на момент убийства в подольском кафе подтвердилось

Напомним, информация о причастности Артёма Иванюженкова к громкому убийству в подмосковном Пододьске появилась в СМИ 12 марта. Позднее в СК опровергли эти сведения, подчеркнув, что никаких хоккеистов среди участников инцидента нет, а через десять часов после убийства был задержан настоящий подозреваемый. Им оказался 27-летний Александр Счастный, работающий водителем.

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Артур Белкин
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