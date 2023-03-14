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14 марта, 08:10

Алиби хоккеиста Иванюженкова на момент убийства в подольском кафе подтвердилось

SHOT подтвердил алиби хоккеиста Иванюженкова на момент убийства в кафе в Подольске

Хоккеист Артём Иванюженков, сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, в момент резонансного убийства в кафе в Подольске действительно находился в Сочи, как он сам утверждал ранее. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, спортсмен был в Адлере, в районе улицы Урожайной. Его алиби подтверждается свидетелями и сотовыми данными мобильного телефона. Именно с Урожайной на следующий день в обед он поехал на набережную Олимпийского парка, чтобы записать видеообращение после обвинений в убийстве.

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Чтобы исключить возможные ошибки, журналисты проверили всех пассажиров, вылетавших из столицы в Сочи в ту ночь и утром после убийства. Выяснилось, что Иванюженков Артём Борисович среди них отсутствует. Также он не мог добраться до курорта на бизнесджете: источник телеграм-канала в Росавиации отмечает, что ни одного частного полёта из Москвы в Сочи в тот период не было. На автомобиле же из Подольска ехать около суток, а на поезде — ещё дольше.

По предварительной информации, фамилия Иванюженков в деле могла возникнуть из-за показаний пьяного свидетеля, который утверждал, что видел в кафе мужчину, похожего на Артёма. Кроме того, не исключается, что правоохранители той ночью действительно общались с человеком по фамилии Иванюженков, но только не с игроком ХК "Сочи", а с его братом Антоном. Он старше на пять лет и тоже играл в хоккей, выступая за юниорскую сборную.

Артём Иванюженков (слева) и его старший брат Антон. Фото © SHOT

Артём Иванюженков (слева) и его старший брат Антон. Фото © SHOT

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Напомним, что через десять часов после убийства был задержан настоящий подозреваемый. Им оказался 27-летний Александр Счастный, работающий водителем. Мужчина пришёл в правоохранительные органы с повинной. Сегодня суд изберёт ему меру пресечения.

Подозреваемый в убийстве в кафе в Подольске на следственном эксперименте. Видео © Telegram / СУ СКР по Подмосковью

Как сообщал Лайф, 12 марта в СМИ появились сообщения о том, что 24-летний хоккеист и сын депутата Артём Иванюженков якобы совершил убийство в кафе в подмосковном Подольске. Однако в СК вскоре опровергли эту информацию, подчеркнув, что никаких хоккеистов среди участников инцидента нет.

Обложка ©

ХК "Сочи"

Никита Никонов
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