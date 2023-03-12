Задержанный по подозрению в убийстве 24-летнего парня в гриль-баре в подмосковном Подольске написал явку с повинной, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Ведомство также опубликовало видео с места резни, но, к слову, там не видно следов развернувшейся ночью трагедии — ни капли крови.

Кадры работы СК на месте убийства в Подольске. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним продолжает работать следователь. По данным следствия, между двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевое ранение, после чего скрылся", — говорится в сообщении.