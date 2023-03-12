СК показал на видео место резни в Подольске, в которой подозревали сына депутата
Задержанный за убийство парня в баре в Подольске написал явку с повинной
Задержанный по подозрению в убийстве 24-летнего парня в гриль-баре в подмосковном Подольске написал явку с повинной, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Ведомство также опубликовало видео с места резни, но, к слову, там не видно следов развернувшейся ночью трагедии — ни капли крови.
Кадры работы СК на месте убийства в Подольске. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
"Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним продолжает работать следователь. По данным следствия, между двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевое ранение, после чего скрылся", — говорится в сообщении.
На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты, назначены необходимые экспертизы. В ведомстве напомнили, что распространяемая ранее информация о причастности к преступлению хоккеиста "Сочи" и сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма не соответствует действительности.
Ранее СМИ сообщили, что 24-летний Артём Иванюженков убил человека в подмосковном Подольске. Позже утверждалось, что он скрылся с места преступления. В СК уже выступали с опровержением данной версии. Сам Иванюженков тоже записал видео из Сочи и назвал полной ложью обвинения в убийстве.