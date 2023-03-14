Подозреваемый в убийстве в подольском кафе заявил, что не знаком с сыном депутата ГД Иванюженковым

Подозреваемый в убийстве в подольском кафе Александр Счастный заявил, что не знает сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Антона, с которым, по некоторой информации, могли общаться полицейские в ночь преступления. Видео из зала суда, где Счастному избирают меру пресечения, публикует SHOT.

Подозреваемый в убийстве в подольском кафе Александр Счастный заявил, что не знает сына депутата Госдумы Антона Иванюженкова. Видео © SHOT

"Я не знаю данного человека", — ответил Счастный на вопрос, был ли Антон Иванюженков в баре.

По словам мужчины, в заведении, где произошло убийство, он отдыхал с другом. Александр отказался отвечать на вопрос, почему он решил признаться в убийстве, а также не стал рассказывать, как он его совершил. При этом мужчина заявил, что раскаивается. Суд арестовал его на два месяца.