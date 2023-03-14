Подозреваемый в убийстве в подольском кафе заявил, что не знаком с сыном депутата ГД Иванюженковым
Подозреваемый в убийстве в подольском кафе Александр Счастный заявил, что не знает сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Антона, с которым, по некоторой информации, могли общаться полицейские в ночь преступления. Видео из зала суда, где Счастному избирают меру пресечения, публикует SHOT.
Подозреваемый в убийстве в подольском кафе Александр Счастный заявил, что не знает сына депутата Госдумы Антона Иванюженкова. Видео © SHOT
"Я не знаю данного человека", — ответил Счастный на вопрос, был ли Антон Иванюженков в баре.
По словам мужчины, в заведении, где произошло убийство, он отдыхал с другом. Александр отказался отвечать на вопрос, почему он решил признаться в убийстве, а также не стал рассказывать, как он его совершил. При этом мужчина заявил, что раскаивается. Суд арестовал его на два месяца.
Напомним, 12 марта в СМИ появилась информация о том, что 24-летний хоккеист и сын депутата Артём Иванюженков якобы совершил убийство в кафе в подмосковном Подольске. Однако в СК вскоре опровергли эту информацию, подчеркнув, что никаких хоккеистов среди участников инцидента нет. SHOT также подтвердил алиби хоккеиста Иванюженкова на момент убийства в кафе в Подольске. При этом, по данным телеграм-канала, полицейские могли общаться с братом Артёма Антоном.