В Кремле констатировали, что отношения РФ и США находятся в плачевном состоянии

Отношения РФ и США находятся в плачевном состоянии, однако Москва никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем.

"Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас", — подчеркнул представитель Кремля.