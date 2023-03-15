В Кремле констатировали, что отношения РФ и США находятся в плачевном состоянии
Песков: РФ никогда не отказывалась от диалога с США, несмотря на плачевное состояние отношений
Отношения РФ и США находятся в плачевном состоянии, однако Москва никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем.
"Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, накануне, 14 марта, в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море, а виноваты в этом якобы российские истребители. В Минобороны РФ ответили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, которого из-за инцидента вызвали в Госдеп, назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем.
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