Wildberries начал вывозить товары из бастующих пунктов выдачи заказов

Российская компания Wildberries в ответ на забастовки сотрудников во многих регионах РФ начал вывозить товары из временно закрывшихся пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сообщение от Wildberries о вывозе товаров из бастующих ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT

Согласно сообщению компании, на основании информации о действиях со стороны исполнителей (сотрудников), "порочащих деловую репутацию заказчика" (Wildberries), а также из-за действий, которые "могут носить противоправный характер, в том числе нарушающих условия договора оферты", принято решение заблокировать ПВЗ.

"В целях сохранения непрерывной работы по поступившим заказам клиентов все находящиеся на ПВЗ товары необходимо передавать в сложенном в транспортировочные коробки виде представителю ООО "Вайлдберриз", — говорится в сообщении.