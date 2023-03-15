Wildberries начал вывозить товары из бастующих пунктов выдачи заказов
Российская компания Wildberries в ответ на забастовки сотрудников во многих регионах РФ начал вывозить товары из временно закрывшихся пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщение от Wildberries о вывозе товаров из бастующих ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT
Согласно сообщению компании, на основании информации о действиях со стороны исполнителей (сотрудников), "порочащих деловую репутацию заказчика" (Wildberries), а также из-за действий, которые "могут носить противоправный характер, в том числе нарушающих условия договора оферты", принято решение заблокировать ПВЗ.
"В целях сохранения непрерывной работы по поступившим заказам клиентов все находящиеся на ПВЗ товары необходимо передавать в сложенном в транспортировочные коробки виде представителю ООО "Вайлдберриз", — говорится в сообщении.
Кроме того, каналу известно, что все пункты выдачи, представители которых ездили в московский офис компании, Wildberries уже начал деактивировать.
Напомним, что ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. По их словам, им вменяют штрафы до 20%. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Затем сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования.
ТАСС / Сергей Фадеичев