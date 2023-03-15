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15 марта, 11:38

Wildberries начал вывозить товары из бастующих пунктов выдачи заказов

Российская компания Wildberries в ответ на забастовки сотрудников во многих регионах РФ начал вывозить товары из временно закрывшихся пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сообщение от Wildberries о вывозе товаров из бастующих ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT

Сообщение от Wildberries о вывозе товаров из бастующих ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT

Согласно сообщению компании, на основании информации о действиях со стороны исполнителей (сотрудников), "порочащих деловую репутацию заказчика" (Wildberries), а также из-за действий, которые "могут носить противоправный характер, в том числе нарушающих условия договора оферты", принято решение заблокировать ПВЗ.

"В целях сохранения непрерывной работы по поступившим заказам клиентов все находящиеся на ПВЗ товары необходимо передавать в сложенном в транспортировочные коробки виде представителю ООО "Вайлдберриз", — говорится в сообщении.

Кроме того, каналу известно, что все пункты выдачи, представители которых ездили в московский офис компании, Wildberries уже начал деактивировать.

Представители Wildberries не пришли на совещание в Госдуму по ситуации вокруг забастовки

Представители Wildberries не пришли на совещание в Госдуму по ситуации вокруг забастовки

Напомним, что ранее владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries потребовали от компании отменить удержания за возвраты и брак. По их словам, им вменяют штрафы до 20%. Они пришли в офис маркетплейса и пригрозили закрыться 15 марта в знак протеста против введения новых штрафов. Предприниматели просили о встрече с руководством Wildberries, но к ним никто не вышел. Затем сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries закрыли точки во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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