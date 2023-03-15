Суд вновь отказал журналистке Баязитовой в освобождении из-под стражи

В Москве суд вновь отказал журналистке Александре Баязитовой в изменении меры пресечения и выходе из СИЗО, сообщает SHOT. Она остаётся под стражей по делу о вымогательстве уже семь месяцев.

Журналистка Александра Баязитова в зале суда в Москве. Видео © SHOT

При этом, по словам адвоката Александры, расследование дела уже фактически завершено, всем участникам, кроме неё, предъявлены обвинения, а потому нет никакого смысла держать журналистку в изоляторе. Также, отмечает телеграм-канал, Баязитовой не дают свободно общаться со своим защитником. Кроме того, ей отказали в телефонных звонках родственникам. Как заявил прокурор, у следствия есть на это право и сделано это для того, чтобы она "не разглашала данные уголовного дела".

Ответить на вопросы прессы в зале суда сегодня журналистке тоже не дали. Однако в своём выступлении Александра заявила: всё, чего ей сейчас хочется, это хотя бы по телефону услышать голос своей пожилой матери.