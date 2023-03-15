Суд вновь отказал журналистке Баязитовой в освобождении из-под стражи
В Москве суд отказал журналистке Александре Баязитовой в смягчении меры пресечения
В Москве суд вновь отказал журналистке Александре Баязитовой в изменении меры пресечения и выходе из СИЗО, сообщает SHOT. Она остаётся под стражей по делу о вымогательстве уже семь месяцев.
Журналистка Александра Баязитова в зале суда в Москве. Видео © SHOT
При этом, по словам адвоката Александры, расследование дела уже фактически завершено, всем участникам, кроме неё, предъявлены обвинения, а потому нет никакого смысла держать журналистку в изоляторе. Также, отмечает телеграм-канал, Баязитовой не дают свободно общаться со своим защитником. Кроме того, ей отказали в телефонных звонках родственникам. Как заявил прокурор, у следствия есть на это право и сделано это для того, чтобы она "не разглашала данные уголовного дела".
Ответить на вопросы прессы в зале суда сегодня журналистке тоже не дали. Однако в своём выступлении Александра заявила: всё, чего ей сейчас хочется, это хотя бы по телефону услышать голос своей пожилой матери.
"Я просто хочу поговорить с мамой, которая старая, больная, на иждивении у меня уже много лет. Я не слышала её голос уже семь месяцев. Это не просто бесчеловечно и жестоко — это противоречит моему праву на защиту семьи", — подчеркнула Баязитова.
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Напомним, журналистку отправили в СИЗО в начале августа. У неё серьёзные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертония, глаукома. На иждивении у Александры находится пожилая мать. Всего с октября прошлого года журналистка подала около 30 жалоб в прокуратуру. 6 марта суд отказал Баязитовой в переводе под домашний арест и продлил срок её содержания под стражей ещё на два месяца — до 7 мая. Ранее депутат Госдумы Евгений Попов выступил за смягчение меры пресечения журналистке. Также глава СПЧ Валерий Фадеев попросил проверить законность содержания Александры в СИЗО.