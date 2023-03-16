ФСБ — о причинах пожара в Ростове-на-Дону: В гаражном боксе загорелись ГСМ, это привело к взрыву
Пожар в помещении Пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону начался из-за возгорания горюче-смазочных материалов, которое затем повлекло за собой взрыв и привело к частичному разрушению гаража. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло за собой взрыв и частичное разрушение строения. В результате происшествия имеются пострадавшие", — говорится в сообщении ФСБ.
Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось помещение Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причина возгорания в замыкании электропроводки. По информации источника Лайфа, в результате ЧП один человек погиб и двое пострадали.
VK / "Ростов главный"