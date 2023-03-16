ФСБ — о причинах пожара в Ростове-на-Дону: В гаражном боксе загорелись ГСМ, это привело к взрыву

Пожар в помещении Пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону начался из-за возгорания горюче-смазочных материалов, которое затем повлекло за собой взрыв и привело к частичному разрушению гаража. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.