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16 марта, 12:56

ФСБ — о причинах пожара в Ростове-на-Дону: В гаражном боксе загорелись ГСМ, это привело к взрыву

Пожар в помещении Пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону начался из-за возгорания горюче-смазочных материалов, которое затем повлекло за собой взрыв и привело к частичному разрушению гаража. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

"В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло за собой взрыв и частичное разрушение строения. В результате происшествия имеются пострадавшие", — говорится в сообщении ФСБ.

Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось помещение Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причина возгорания в замыкании электропроводки. По информации источника Лайфа, в результате ЧП один человек погиб и двое пострадали.

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VK / "Ростов главный"

Александра Вишнякова
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