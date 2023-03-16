Аналитик объяснила слова Путина о новой модели развития российской экономики
Аналитик Мильчакова объяснила слова Путина о новой модели развития российской экономики
С 2022 года, после ухода из РФ некоторых иностранных брендов, у российской обрабатывающей промышленности есть шанс полностью перезапуститься и занять на внутреннем рынке те ниши, которые покинули иностранные конкуренты. Такое мнение высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что экономика страны начинает развиваться по новой модели.
"Экономическая модель, по которой Россия шла после 90-х годов XX века, может быть кратко охарактеризована как: "нефть и газ в обмен на потребительские товары, машины и оборудование". То есть Россия экспортировала углеводороды на Запад, а на полученные нефтедоллары приобреталось подавляющее большинство продукции машиностроения и потребительские товары", — отметила эксперт в беседе с RT.
По словам аналитика, до 2018 года РФ увеличила экспорт сырья за рубеж втрое, а импорт — в семь раз. И даже несмотря на положительное сальдо торгового баланса, Россия была очень сильно зависима от импорта, подчеркнула Мильчакова. Постепенный отход от этой модели начался в 2014 году после того, как РФ ввела продовольственное эмбарго для ряда товаров из США, ЕС и Великобритании в связи с западными санкциями. Сейчас же российская промышленность получила шанс перезапуститься.
"Россия перенаправляет свои экспортные потоки с западного направления на восточное, и это однозначно можно оценить как стратегический плюс, так как к 2030 году Китай и Индия вместе будут обеспечивать не менее четверти мирового спроса на нефть. Курс выбран верный", — заключила специалист.
Напомним, ранее Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил о новой модели развития экономики страны. Также глава государства отметил, что по итогам марта инфляция в РФ составит менее 4% — и это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые постоянно ждут коллапса в российской экономике.
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