Аналитик объяснила слова Путина о новой модели развития российской экономики

С 2022 года, после ухода из РФ некоторых иностранных брендов, у российской обрабатывающей промышленности есть шанс полностью перезапуститься и занять на внутреннем рынке те ниши, которые покинули иностранные конкуренты. Такое мнение высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что экономика страны начинает развиваться по новой модели.

"Экономическая модель, по которой Россия шла после 90-х годов XX века, может быть кратко охарактеризована как: "нефть и газ в обмен на потребительские товары, машины и оборудование". То есть Россия экспортировала углеводороды на Запад, а на полученные нефтедоллары приобреталось подавляющее большинство продукции машиностроения и потребительские товары", — отметила эксперт в беседе с RT.

По словам аналитика, до 2018 года РФ увеличила экспорт сырья за рубеж втрое, а импорт — в семь раз. И даже несмотря на положительное сальдо торгового баланса, Россия была очень сильно зависима от импорта, подчеркнула Мильчакова. Постепенный отход от этой модели начался в 2014 году после того, как РФ ввела продовольственное эмбарго для ряда товаров из США, ЕС и Великобритании в связи с западными санкциями. Сейчас же российская промышленность получила шанс перезапуститься.