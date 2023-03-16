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16 марта, 17:27

Три обгоревших тела нашли в здании ФСБ в Ростове-на-Дону после взрыва и пожара

СМИ: Тела трёх погибших нашли в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону после пожара

<p>Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Фото © LIFE</p>

Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Фото © LIFE

Три обгоревших тела найдено на складе Пограничного управления ФСБ по Ростовской области после тушения пожара, сообщает Don Mash.

В результате возгорания и взрыва второй этаж обвалился, первый весь завалило. Спасатели в настоящее время продолжают разбирать обломки. Личности погибших устанавливаются. По данным телеграм-канала, завтра на склад приедет дознаватель, чтобы установить точную причину взрыва.

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Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось помещение Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причина возгорания в замыкании электропроводки. По информации источника Лайфа, в результате ЧП один человек погиб и двое пострадали.

Андрей Бражников

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