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16 марта, 17:39

Захарова раскрыла выгоду США от крушения американского беспилотника над Чёрным морем

Захарова: Тема с беспилотником нужна США для отвлечения внимания от финансовых проблем

Инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем и обвинениями в адрес Москвы нужен США для отвлечения внимания от проблем в финансовом секторе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. Вы знаете, что там происходит: инфляция, падение трёх американских банков. Если у кого-то есть сомнения, серьёзные ли это банки, я могу подтвердить: это не однодневные банки. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку", сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

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Напомним, инцидент с упавшим в воды Чёрного моря БПЛА MQ-9 Reaper произошёл 14 марта. Штаты обвинили во всём лётчиков российских Су-27, однако в Минобороны РФ назвали реальную причину ЧП — резкий манёвр беспилотника. Посол России Анатолий Антонов после вызова в Госдеп заявил, что он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США вряд ли достанут обломки летательного аппарата.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Матвей Константинов
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