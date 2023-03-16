Захарова раскрыла выгоду США от крушения американского беспилотника над Чёрным морем

Инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем и обвинениями в адрес Москвы нужен США для отвлечения внимания от проблем в финансовом секторе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. Вы знаете, что там происходит: инфляция, падение трёх американских банков. Если у кого-то есть сомнения, серьёзные ли это банки, я могу подтвердить: это не однодневные банки. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".