Песков — о ситуации с американским БПЛА: Не надо летать, кому не положено

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг обвинения американской стороны о том, что падение их беспилотника MQ-9 в Чёрном море и якобы сброс топлива были "неэкологичными". Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.