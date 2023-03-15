Песков — о ситуации с американским БПЛА: Не надо летать, кому не положено
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг обвинения американской стороны о том, что падение их беспилотника MQ-9 в Чёрном море и якобы сброс топлива были "неэкологичными". Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков описал ситуацию с американским БПЛА словами: "Не надо летать, кому не положено". Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично", — сказал представитель Кремля.
Лайф напоминает, что 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.