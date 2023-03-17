80% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
ФОМ: 80% россиян хорошо оценивают работу Путина на посту президента РФ
Подавляющее большинство россиян считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту. Это следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Так, положительно оценивают работу президента 80% опрошенных. 10% придерживаются обратного мнения. 70% респондентов высказали своё непосредственное доверие главе государства, 13% — недоверие, ещё 10% затруднились с ответом.
Опрос проводился с 10 по 12 марта. В нём приняли участие полторы тысячи граждан в возрасте от 18 лет из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ. Исследование проходило путём интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.