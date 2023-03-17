"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 07:30

80% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

ФОМ: 80% россиян хорошо оценивают работу Путина на посту президента РФ

Подавляющее большинство россиян считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту. Это следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Так, положительно оценивают работу президента 80% опрошенных. 10% придерживаются обратного мнения. 70% респондентов высказали своё непосредственное доверие главе государства, 13% — недоверие, ещё 10% затруднились с ответом.

Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года

Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года

Опрос проводился с 10 по 12 марта. В нём приняли участие полторы тысячи граждан в возрасте от 18 лет из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ. Исследование проходило путём интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Напомним, накануне президент участвовал в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где, в частности, заявил о новой модели развития экономики страны и спрогнозировал значительный рост ВВП России во II квартале 2023 года.

Обложка ©

kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров