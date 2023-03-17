Россияне выбрали своих победителей "Оскара-2023"

Опрашиваемым предложили выбрать лучший из 10 представленных на "Оскаре" фильмов. Второе место в рейтинге зрительских симпатий (17% голосов) заняла кинолента "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли. А третьим стал фильм "Всё везде и сразу", за него проголосовали 14% россиян. Ещё 13% отдали бы победу в номинации "Лучший фильм" военной ленте "На Западном фронте без перемен" от Netfilx.