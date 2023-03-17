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17 марта, 10:20

Россияне выбрали своих победителей "Оскара-2023"

Россияне не согласились с результатами минувшей 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар", 33% респондентов ответили, что отдали бы голливудскую награду фильму-сиквелу "Аватар: Путь воды" режиссёра Джеймса Кэмерона. Опрос провёл проект "Кино Mail.ru", участниками стали три тысячи пользователей.

Опрашиваемым предложили выбрать лучший из 10 представленных на "Оскаре" фильмов. Второе место в рейтинге зрительских симпатий (17% голосов) заняла кинолента "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли. А третьим стал фильм "Всё везде и сразу", за него проголосовали 14% россиян. Ещё 13% отдали бы победу в номинации "Лучший фильм" военной ленте "На Западном фронте без перемен" от Netfilx.

Следом в списке идут "Банши Инишерина" (8%), "Элвис" (4%), "Треугольник печали" (4%), "Фабельманы" (3%), "Тар" (2%), "Говорят женщины" (2%). Интересно, что лишь 57% участников опроса признались, что интересуются американской премией, остальные выразили равнодушие.

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Ранее премию "Оскар" получил фильм "Аватар. Путь воды" режиссёра Джеймса Кэмерона в категории "Лучшие визуальные эффекты". А "Всё везде и сразу" взял "Оскар" за лучший фильм года. В номинации "Лучший документальный фильм" голливудскую награду ожидаемо получила кинолента "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра, в Кремле уже назвали это политикой, а не искусством.

Обложка ©

Getty Images / Andrew H. Walker

Татьяна Миссуми
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