Политолог — о дерзком заявлении турецкой оппозиции в адрес РФ: Играют на контрастах с Эрдоганом

Турецкая оппозиция в преддверии президентских выборов пытается играть на контрастах с действующим лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

Ранее советник единого кандидата от оппозиции на предстоящем плебисците Кемаль Кылычдароглу сделал громкое заявление, пообещав напомнить России о том, что Турция состоит в НАТО. По словам Унала Чевикёза, в случае победы оппозиция поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Войко подчеркнула, что оппозиция наконец-то смогла выставить единого кандидата. Но в Национальный альянс входят шесть партий, и между ними тоже есть довольно много противоречий. Политолог добавила, что яркими представителями оппозиции являются Мансур Яваш и Экрем Имамоглу — мэры Анкары и Стамбула соответственно. Никто из них не смог получить большинство голосов и стать единым кандидатом. Но Имамоглу неоднократно говорил, что в случае своей победы он будет форсировать евро-атлантическую интеграцию Турции, то есть вступление в Евросоюз и сближение с США.

"Эрдоган действительно пытается выстраивать отношения с Россией независимо, без привлечения третьих стран. Будет ли кандидат от оппозиции в случае, если он станет президентом, себя так вести — вопрос довольно сложный, поскольку в общем-то оппозиция неоднократно действительно выступала довольно с таких прозападных и проамериканских позиций", — отметила эксперт.