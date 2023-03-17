Политолог — о дерзком заявлении турецкой оппозиции в адрес РФ: Играют на контрастах с Эрдоганом
Политолог Войко: Турецкая оппозиция пытается играть на контрастах с Эрдоганом, напоминая России о НАТО
Турецкая оппозиция в преддверии президентских выборов пытается играть на контрастах с действующим лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
Ранее советник единого кандидата от оппозиции на предстоящем плебисците Кемаль Кылычдароглу сделал громкое заявление, пообещав напомнить России о том, что Турция состоит в НАТО. По словам Унала Чевикёза, в случае победы оппозиция поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс.
Войко подчеркнула, что оппозиция наконец-то смогла выставить единого кандидата. Но в Национальный альянс входят шесть партий, и между ними тоже есть довольно много противоречий. Политолог добавила, что яркими представителями оппозиции являются Мансур Яваш и Экрем Имамоглу — мэры Анкары и Стамбула соответственно. Никто из них не смог получить большинство голосов и стать единым кандидатом. Но Имамоглу неоднократно говорил, что в случае своей победы он будет форсировать евро-атлантическую интеграцию Турции, то есть вступление в Евросоюз и сближение с США.
"Эрдоган действительно пытается выстраивать отношения с Россией независимо, без привлечения третьих стран. Будет ли кандидат от оппозиции в случае, если он станет президентом, себя так вести — вопрос довольно сложный, поскольку в общем-то оппозиция неоднократно действительно выступала довольно с таких прозападных и проамериканских позиций", — отметила эксперт.
Выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. Основным соперником действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. По мнению ряда экспертов, при поддержке со стороны прокурдской "Партии демократии народов" (HDP) он способен победить Эрдогана уже в первом туре.
Shutterstock