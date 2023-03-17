Депутат-грибоед Терехов отказался извиняться за то, что назвал журналистов "говноедами"

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов отказался извиняться перед журналисткой, чей коллектив он назвал говноедами. По словам парламентария, "Восьмой канал", который представляла девушка, не имеет отношения к СМИ.

Депутат красноярского закса Денис Терехов оскорбляет журналистку. Видео © VK / Страница новостей

"Восьмой канал" никакого отношения к средствам массовой информации не имеет. Это люди, которые занимаются шантажом, оскорблениями, преследованием других людей и неприкрытым антисемитизмом. И когда один раз их поставили на место, они сразу начали ныть, как шавки, о том, что "страшный, саблезубый депутат напал на какую-то девочку", — сказал Терехов в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Причём к той самой девушке, которой нагрубил, он претензий не имеет, в отличие от руководства телеканала, которое, по его словам, прикрываясь молодой журналисткой, "пытается атаковать" народного избранника. Девушке же Терехов предложил найти другую работу, с чем даже обязался помочь.