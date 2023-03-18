Небензя: МУС в качестве марионетки Запада доказал свою ущербность

Международный уголовный суд (МУС) решением об аресте президента России Владимира Путина доказал свою ущербность и готовность осуществлять псевдоправосудие по заказу Запада. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Эта предвзятая, политизированная и некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС — это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Особенно циничным Небензя назвал то, что "ничтожные решения" были обнародованы накануне 20-летия со дня незаконного вторжения США в Ирак. МУС, указал постпред, обладал юрисдикцией, однако не сделал ничего для привлечения виновных к ответственности. Россия, напомнил дипломат, не является участником Римского статута, поэтому МУС не обладает юрисдикцией в отношении страны и её граждан, а исходящие от этого органа документы — незаконны и ничтожны.