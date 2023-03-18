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18 марта, 00:58

Байден заявил, что ситуация с банками в США разрешилась

Президент США Джо Байден заявил, что банковского кризиса в стране не будет. Об этом лидер государства сказал на встрече с журналистами.

Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, решилась ли ситуация с банками в стране.

Двум сотням банков в США предрекли крах по типу SVB

Двум сотням банков в США предрекли крах по типу SVB

Напомним, в марте в США впервые после кризиса 2008 года обанкротился крупный банк, им стал калифорнийский Silicon Valley, которого местный регулятор объявил банкротом. Позднее власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар посчитал, что во всём виноват президент Джо Байден.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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