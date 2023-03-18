Байден заявил, что ситуация с банками в США разрешилась
Президент США Джо Байден заявил, что банковского кризиса в стране не будет. Об этом лидер государства сказал на встрече с журналистами.
Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, решилась ли ситуация с банками в стране.
Напомним, в марте в США впервые после кризиса 2008 года обанкротился крупный банк, им стал калифорнийский Silicon Valley, которого местный регулятор объявил банкротом. Позднее власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар посчитал, что во всём виноват президент Джо Байден.
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Flickr / The White House