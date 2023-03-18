В США напуганы неожиданным козырем России по Украине
Newsweek: Банковский кризис на Западе выгоден России в конфликте на Украине
Разразившийся на Западе банковский кризис окажется очень выгоден для России в противостоянии на Украине. Об этом пишет обозреватель Кэтрин Фанг для издания Newsweek.
"Сейчас появились опасения, что (у Киева. — Прим. Лайфа) закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что он будет требовать помощи у своих союзников. Но если европейцы начнут всё больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в тексте.
Фанг убеждена, что финансовые трудности сильно подорвут стабильность в Европе, а значит, и затраты на военную помощь Киеву окажутся под вопросом. Однако автор не верит, что европейские лидеры готовы добровольно перестать отсылать деньги Украине, потому что в деле замешаны политические соображения.
Напомним, в начале марта в США закрылись сразу два крупнейших банка — Signature Bank и Silicon Valley. Также было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate. А в Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. При этом рыночная стоимость банков Европы, США и Японии в марте упала сразу на $459 миллиардов.
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