В США напуганы неожиданным козырем России по Украине

Разразившийся на Западе банковский кризис окажется очень выгоден для России в противостоянии на Украине. Об этом пишет обозреватель Кэтрин Фанг для издания Newsweek .

"Сейчас появились опасения, что (у Киева. — Прим. Лайфа) закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что он будет требовать помощи у своих союзников. Но если европейцы начнут всё больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в тексте.