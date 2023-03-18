"Выгодные" ловушки: Как перестать скупать все товары по акции до пустого кошелька

Желающие увеличить выручку продавцы идут на всевозможные уловки в погоне за клиентами: цветные ценники, скидки и таблички с пометкой "выгодно" так и манят покупателя купить то, что по большей части ему и не нужно. Как перестать скупать все акционные товары и остановиться лишь на том, что нужно, в беседе с Лайфом рассказал директор по маркетингу сервиса "Пакет" от Х5 Антон Афанасьев.

Пользуйтесь картами лояльности с кешбэком Фото © Unsplash

По словам специалиста, чтобы не покупать ненужный товар по скидке, стоит оформить кешбэк-карту или подписку, ведь с её помощью можно получить часть денег за покупки обратно, сделав походы в магазин выгодными. Например, с каждого чека будут начисляться баллы размером до 50% от потраченной суммы, которые потом можно перевести в рубли. Этот способ поможет экономить и не гоняться за скидками, убеждён эксперт.

Сохраняйте голову холодной во время распродаж Фото © Unsplash

Не менее важно воздержаться от покупки товара с заманчивой скидкой. Собеседник Лайфа рекомендует покупать только те вещи, за которыми пришли, и не обращать внимание на другие "супервыгодные" предложения. Если вы видите продукт по скидке в 70%, задумайтесь, нужен ли он вам и будете ли вы им пользоваться, советует эксперт.

"Не забывайте, что распродажи притупляют критическое мышление и, как следствие, заставляют покупать гораздо больше нужного", — рекомендует Афанасьев.

Узнайте о начальной стоимости товаров Фото © Unsplash

Как считает специалист, поможет экономить и понимание первоначальной стоимости продуктов. Для этого нужно фиксировать цены тех товаров, которые вы приобретаете чаще всего, а потом сопоставлять реальную стоимость до скидок и после.

"Приобрести привычку сравнивать цены на позиции из вашей продуктовой корзины можно довольно скоро, а с нею вы сможете защититься от навязывания товаров с неправдоподобными скидками. Всегда старайтесь убедиться, что скидка и вправду стоящая, перед тем как положить товар в тележку", — сказал собеседник Лайфа.

Ходите в магазины только со списком покупок Фото © Unsplash