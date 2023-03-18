"Выгодные" ловушки: Как перестать скупать все товары по акции до пустого кошелька
Эксперт Афанасьев рассказал, как распознать уловки маркетологов и не купить лишнего
Желающие увеличить выручку продавцы идут на всевозможные уловки в погоне за клиентами: цветные ценники, скидки и таблички с пометкой "выгодно" так и манят покупателя купить то, что по большей части ему и не нужно. Как перестать скупать все акционные товары и остановиться лишь на том, что нужно, в беседе с Лайфом рассказал директор по маркетингу сервиса "Пакет" от Х5 Антон Афанасьев.
Пользуйтесь картами лояльности с кешбэком
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По словам специалиста, чтобы не покупать ненужный товар по скидке, стоит оформить кешбэк-карту или подписку, ведь с её помощью можно получить часть денег за покупки обратно, сделав походы в магазин выгодными. Например, с каждого чека будут начисляться баллы размером до 50% от потраченной суммы, которые потом можно перевести в рубли. Этот способ поможет экономить и не гоняться за скидками, убеждён эксперт.
Сохраняйте голову холодной во время распродаж
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Не менее важно воздержаться от покупки товара с заманчивой скидкой. Собеседник Лайфа рекомендует покупать только те вещи, за которыми пришли, и не обращать внимание на другие "супервыгодные" предложения. Если вы видите продукт по скидке в 70%, задумайтесь, нужен ли он вам и будете ли вы им пользоваться, советует эксперт.
"Не забывайте, что распродажи притупляют критическое мышление и, как следствие, заставляют покупать гораздо больше нужного", — рекомендует Афанасьев.
Узнайте о начальной стоимости товаров
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Как считает специалист, поможет экономить и понимание первоначальной стоимости продуктов. Для этого нужно фиксировать цены тех товаров, которые вы приобретаете чаще всего, а потом сопоставлять реальную стоимость до скидок и после.
"Приобрести привычку сравнивать цены на позиции из вашей продуктовой корзины можно довольно скоро, а с нею вы сможете защититься от навязывания товаров с неправдоподобными скидками. Всегда старайтесь убедиться, что скидка и вправду стоящая, перед тем как положить товар в тележку", — сказал собеседник Лайфа.
Ходите в магазины только со списком покупок
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В заключение собеседник Лайфа рекомендовал ходить в магазин только со списком товаров, который поможет не забыть приобрести нужное и не потратить лишнего. По словам эксперта, человек со списком — страшный сон маркетолога, поэтому нужно помнить об этом и покупать только необходимое.
Ранее стало известно, что испанская компания Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России. В марте прошлого года Inditex объявила о приостановке деятельности в России, а в октябре согласовала продажу российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher Group.
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