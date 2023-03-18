Зеленский ввёл санкции против президента Сирии после визита в Кремль

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие указ о санкциях в отношении 300 физических и более 140 юридических лиц. Об этом следует из опубликованного на его сайте документа.

Согласно ему, под № 280 в перечне числится глава Сирии Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), а также премьер-министр Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад. Помимо трёх граждан Сирии в числе 300 физлиц также семь граждан Ирана, все остальные россияне.

Также санкции введены в отношении 141 юридического лица, в числе которых 16 иранских компаний, в том числе Shahed Aviation Industries Company и Shahed Aviation Industries Research Center. Остальные — российские преимущественно машиностроительные и военные заводы, а также научно-производственные предприятия.