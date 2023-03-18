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18 марта, 12:41

Зеленский ввёл санкции против президента Сирии после визита в Кремль

Зеленский ввёл санкции против президента Сирии Башара Асада и ещё 300 человек

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие указ о санкциях в отношении 300 физических и более 140 юридических лиц. Об этом следует из опубликованного на его сайте документа.

Согласно ему, под № 280 в перечне числится глава Сирии Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), а также премьер-министр Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад. Помимо трёх граждан Сирии в числе 300 физлиц также семь граждан Ирана, все остальные россияне.

Также санкции введены в отношении 141 юридического лица, в числе которых 16 иранских компаний, в том числе Shahed Aviation Industries Company и Shahed Aviation Industries Research Center. Остальные — российские преимущественно машиностроительные и военные заводы, а также научно-производственные предприятия.

Санкции введены сроком на десять лет. Ограничения в отношении физлиц предусматривают в том числе блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок, аннулирование лицензий, запрет на приватизацию и покупку земли, передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность.

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Поводом для решения введения санкций в отношении сирийских властей могло послужить заявление президент страны Башара Асада о том, что он поддерживает Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами". Глава республики отметил, что руками украинского лидера западные страны развязали третью мировую войну. При этом он счёл хорошей идеей расширение военного присутствия России в его стране.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Николь Вербер
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