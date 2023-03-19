Перечислены опасности домашних продуктов, угрожающие организму человека

Принято считать, что фермерские и домашние продукты полезнее для здоровья человека, чем магазинные. Однако это работает только в тех случаях, когда производитель соблюдает все санитарные нормы и правила безопасности. Эксперты в беседе с газетой "Известия" объяснили, какие риски могут нести натуральные продукты и на что следует обращать внимание при их покупке.

Основатель компании по производству экопродуктов Давид Арутюнов сравнил покупку домашних продуктов с лотереей, особенно если брать товары в частных палатках или у незнакомцев на улице. По его словам, качество продуктов в подобных местах никем не контролируется и есть их может быть опасно.

Один из таких случаев произошёл в Чите. У ребёнка выявили опасную инфекцию бруцеллёз, при которой поражается костно-мышечный аппарат, нервная, половая и сердечно-сосудистая системы. Он заразился, поев творога и сметаны. Родители мальчика купили эти продукты в посёлке у незнакомого мужчины.

Эксперты считают, что безопаснее всего покупать продукцию у фермеров, которые имеют сертификаты качества, разрешение на торговлю и личную медкнижку. Однако и в таком случае нужно тщательно изучить маркировку, обращая особое внимание на срок годности. Натуральные продукты, как правило, не могут храниться долго. В целом специалисты советуют покупать фермерские продукты только у проверенных людей, желательно с производства неподалёку от вашего дома.