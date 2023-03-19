На парламентских выборах в Казахстане, предварительно, лидирует "Аманат"
Правящая партия Казахстана "Аманат" лидирует на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис). Согласно экзитполу Института евразийской интеграции, на данный момент политсила набирает более 53% голосов.
"Результаты экзитпола следующие: 53,46% респондентов ответили, что проголосовали за партию "Аманат", — сказала в эфире телемарафона, посвящённого выборам, представитель института Айгерим Ергенболат.
Согласно данным опроса, пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в парламент, также преодолевают Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,52%), общественное объединение Партия Respublica (8,9%), Народная партия Казахстана (6,25%), партия "Ак жол" (7,87%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,31%). Результаты подсчёта голосов станут известны позднее.
Ранее Лайф писал о том, что утром 19 марта в Казахстане начались всеобщие выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах в Казахстане каких-либо нарушений. Голосование на всей территории республики закончилось в 21:00 по времени Астаны (18.00 по мск).
ТАСС / Дрожжина Мария