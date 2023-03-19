На парламентских выборах в Казахстане, предварительно, лидирует "Аманат"

Правящая партия Казахстана "Аманат" лидирует на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис). Согласно экзитполу Института евразийской интеграции, на данный момент политсила набирает более 53% голосов.

"Результаты экзитпола следующие: 53,46% респондентов ответили, что проголосовали за партию "Аманат", — сказала в эфире телемарафона, посвящённого выборам, представитель института Айгерим Ергенболат.