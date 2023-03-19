Границу в Брянской области усилят блокпостами

В Брянской области на территории приграничных районов возведут 17 дополнительных блокпостов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона", — написал он.

По словам губернатора, материалы и оборудование для блокпостов были приобретены региональным отделением Общероссийского народного фронта. Нести службу там будут сотрудники Росгвардии и регионального главка МВД.

"Всё это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищёнными", — отметил глава региона.