Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 19:13

Границу в Брянской области усилят блокпостами

Глава Брянской области Богомаз: В приграничных районах построят ещё 17 блокпостов

<p>Строительство блокпоста в Брянской области. Фото © Telegram / avbogomaz</p>

Строительство блокпоста в Брянской области. Фото © Telegram / avbogomaz

В Брянской области на территории приграничных районов возведут 17 дополнительных блокпостов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона", — написал он.

По словам губернатора, материалы и оборудование для блокпостов были приобретены региональным отделением Общероссийского народного фронта. Нести службу там будут сотрудники Росгвардии и регионального главка МВД.

"Всё это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищёнными", — отметил глава региона.

Семье мальчика-героя из Брянской области, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом

Семье мальчика-героя из Брянской области, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом

Напомним, 2 марта в Брянскую область с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки погибли двое мужчин. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Русский добровольческий корпус". Уже вечером того же дня спецслужбы выдавили её членов с территории России.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров