Чем опасно Роковое новолуние 21 марта 2023 года и как пережить этот день правильно

21 марта 2023 года весь мир ждёт Роковое новолуние. Названо оно так из-за того, что Луна начнёт новый цикл в знаке зодиака Овен, так ещё и в весеннее равноденствие. Сочетание этих факторов придаст дню особую энергетику и станет своеобразным катализатором для действий и достижения целей. Однако новолуние несёт в себе и определённые риски. Рассказываем всю подноготную этого дня, чтобы быть к нему подготовленными.

К чему готовиться в день Рокового новолуния

В день новолуния — 21 марта 2023 года — мы можем испытать не только прилив энергии, но и резкие перемены настроения. В это время настоятельно рекомендуется контролировать свои эмоции и не допускать конфликтных ситуаций. Постараться сохранять спокойствие. Не забывайте про близких и друзей, поддержка которых может оказаться очень важной в этот день. В целом Роковое новолуние наступит в 20:23 по московскому времени — это отличный период для того, чтобы задуматься о своих целях и начать движение к ним. Не бойтесь рисковать и стремиться к успеху, но помните, что важно сохранять баланс и не забывать о родных.

Как использовать энергию новолуния марта 2023-го. Фото © Freepik / senivpetro

Новолуние 21 марта 2023 года: как повлияет на личную жизнь

В день Рокового новолуния стоит быть особенно осторожным в личной жизни. Весеннее равноденствие 21 марта может сделать нас слишком чувствительными и эмоциональными, поэтому в указанный день стоит особенно контролировать свои слова и поступки. Не доверяйте тому, что услышите от других людей, и не заводите романтических знакомств — ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше провести время с близкими людьми или посвятить время себе любимым. Будьте осторожны и тактичны, чтобы не наговорить лишнего и не спровоцировать конфликт.

Роковое новолуние 21 марта 2023-го: что можно и чего нельзя делать. Фото © Freepik

Роковое новолуние 21 марта 2023 года: что можно делать

Чтобы прожить этот день правильно и зарядиться энергией Луны, следует обратить внимание на свою интуицию и прислушаться к ней. Ведь 21 марта в связи с наступившим новолунием она будет обострена до предела. Какие действия благоприятно скажутся на вашей жизни? В этот день обязательно нужно: Открыть для себя новые перспективы в карьере.

Попробовать достичь профессиональных успехов.

Развивать и создавать новые проекты.

Провести время с близкими людьми.

Уделить внимание себе и своим потребностям.

Что нельзя делать в Роковое новолуние 21 марта

Ясновидящая и таролог Галина Янко рассказала "Вечерней Москве", что особенно не стоит делать в новолуние 21 марта. "В период Рокового новолуния очень важно отказаться от всего, что причиняет вам эмоциональную боль. Попробуйте решить старые дела или закрыть определённые вопросы. Хорошо, если вы сможете избавиться от старых обид из прошлого и начать смотреть в будущее". Также биоэнерготерапевт добавила, что в это время категорически нельзя: Создавать конфликты, скандалы и принимать спонтанные решения.

Планировать романтические свидания на указанный день.

Торопить события.

Экспериментировать со своей внешностью.

Обманывать и манипулировать.

Злиться и раздражаться по пустякам.

Планировать важные встречи, поездки или командировки на ближайшее время.

Роковое новолуние 21 марта 2023 года: что нужно делать. Фото © Freepik

Как использовать энергию Рокового новолуния

В новолуние 21 марта 2023 года важно следить за своими поступками и решениями. Обдумывайте все шаги и откажитесь от необоснованной резкости. Идите к поставленным целям уверенно и без сомнений, ведь этот день заряжен на успех в профессиональных делах.