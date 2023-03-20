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20 марта, 12:29

Стало известно, в каком московском отеле остановился Си Цзиньпин

Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком

Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл сегодня с визитом в Москву, остановился в пятизвёздочном отеле сети Soluxe на севере столицы, недалеко от которого располагается традиционный китайский ландшафтный парк. Об этом сообщает РИА "Новости".

Перед входом в отель китайского лидера встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и КНР, а также алый транспарант, на котором по-китайски было написано: "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности.

Политолог указал на общность позиций Москвы и Пекина после статей Путина и Си Цзиньпина

Политолог указал на общность позиций Москвы и Пекина после статей Путина и Си Цзиньпина

Напомним, Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Россию с государственным визитом. В беседе с журналистами по прилёте он заявил, что Пекин и Москва являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. Встреча президента России Владимира Путина с китайским коллегой начнётся ориентировочно в 16:30 по московскому времени.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Варвара Романова
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