Стало известно, в каком московском отеле остановился Си Цзиньпин
Си Цзиньпин остановился в отеле рядом с традиционным китайским парком
Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл сегодня с визитом в Москву, остановился в пятизвёздочном отеле сети Soluxe на севере столицы, недалеко от которого располагается традиционный китайский ландшафтный парк. Об этом сообщает РИА "Новости".
Перед входом в отель китайского лидера встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и КНР, а также алый транспарант, на котором по-китайски было написано: "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности.
Напомним, Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Россию с государственным визитом. В беседе с журналистами по прилёте он заявил, что Пекин и Москва являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. Встреча президента России Владимира Путина с китайским коллегой начнётся ориентировочно в 16:30 по московскому времени.
ТАСС / Сергей Савостьянов