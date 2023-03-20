Стало известно, в каком московском отеле остановился Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл сегодня с визитом в Москву, остановился в пятизвёздочном отеле сети Soluxe на севере столицы, недалеко от которого располагается традиционный китайский ландшафтный парк. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Перед входом в отель китайского лидера встречали несколько десятков человек, которые держали в руках флаги России и КНР, а также алый транспарант, на котором по-китайски было написано: "Горячо приветствуем визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию". Вокруг отеля повышены меры безопасности.