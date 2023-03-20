Политолог указал на общность позиций Москвы и Пекина после статей Путина и Си Цзиньпина
Эксперт Данилин отметил общность позиций Москвы и Пекина после статей Путина и Си Цзиньпина
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Президент РФ Владимир Путин в статье, посвящённой российско-китайскому сотрудничеству, подчеркнул, что основные принципы международных отношений, которые продвигают Москва и Пекин, — это взаимное доверие, уважение суверенитета и интересов друг друга. И при разном цивилизационном подходе двух стран это показывает, что отношения между РФ и КНР могут быть доверительными, взаимовыгодными и соблюдающими интересы обеих сторон. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с Лайфом отметил: это особенно важно, учитывая, что на другом конце планеты мы видим диктат, отношения раба и рабовладельца, высокомерия, давления и хамства.
"Шкурным интересам "золотого миллиарда" Москва и Пекин противопоставляют стремление к многополярности и учёт взаимных интересов. Важно, что ответная публикация статьи Си Цзиньпина в "Российской газете" показывает общность этой позиции. Это символ взаимопонимания во внешней политике. Пусть статья довольно осторожная, но лидер Китая подчёркивает, что между нашими странами дружба и взаимное доверие", — сказал Данилин.
Эксперт напомнил, что касательно решения украинского конфликта Пекин предложил "рациональный выход из кризиса и путь к безопасности в мире", при этом в КНР отметили, что этот выход возможен, только "если все будут продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном ключе". Данилин указал, что именно российская сторона последовательно настаивала на возможности политического и дипломатического решения кризиса. Даже ещё до того, как он начался.
"Однако эгоистическая и безрассудная политика стран НАТО бросила украинский народ в качестве поленьев в мировой пожар", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом. По прибытии в столичный аэропорт Внуково он заявил, что Пекин и Москва являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. Встреча президента России Владимира Путина с китайским коллегой начнётся ориентировочно в 16:30 по московскому времени. Ранее эксперт Сергей Маркелов рассказал, чего можно ожидать от переговоров.