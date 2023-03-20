Эксперт рассказал, с каким предложением Путин обратился к Си Цзиньпину в статье

Президент РФ Владимир Путин в статье об отношениях Москвы и Пекина предложил председателю КНР Си Цзиньпину выстроить антизападный фронт. Таким мнением поделился директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. По его словам, то, что китайский лидер выбрал Россию для первого государственного визита после переизбрания, указывает, что РФ является для него ключевым стратегическим союзником.

"То, насколько фундаментально к этому визиту подошли, — обмен статьями — Путина в "Жэньминь жибао", Си Цзиньпина в "Российской газете". Видно, что это очень серьёзное проработанное многофакторное событие. И у того, и у другого есть экономика. Но у Путина фактически открытое предложение выстроить антизападный фронт", — сказал эксперт в беседе с Ura.ru.