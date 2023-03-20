Эксперт рассказал, с каким предложением Путин обратился к Си Цзиньпину в статье
Эксперт Минченко: Путин в статье предложил Китаю выстроить антизападный фронт
Президент РФ Владимир Путин в статье об отношениях Москвы и Пекина предложил председателю КНР Си Цзиньпину выстроить антизападный фронт. Таким мнением поделился директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. По его словам, то, что китайский лидер выбрал Россию для первого государственного визита после переизбрания, указывает, что РФ является для него ключевым стратегическим союзником.
"То, насколько фундаментально к этому визиту подошли, — обмен статьями — Путина в "Жэньминь жибао", Си Цзиньпина в "Российской газете". Видно, что это очень серьёзное проработанное многофакторное событие. И у того, и у другого есть экономика. Но у Путина фактически открытое предложение выстроить антизападный фронт", — сказал эксперт в беседе с Ura.ru.
А в статье Си Цзиньпина эксперт усмотрел цель продолжить дружественные отношения между Россией и Китаем. При этом китайский лидер считает, что обе страны должны действовать с учётом текущей ситуации и своих национальных интересов, добавил Минченко.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом. Незадолго до этого Цзиньпин написал статью о сотрудничестве Китая и России. Она была опубликована в "Российской газете". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, создал статью об отношениях России с КНР.
ТАСС / Валерий Шарифулин