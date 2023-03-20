Озвучен неутешительный прогноз по поиску провалившихся под лёд друзей основателя Cream Soda

Поиски провалившейся под лёд Волги компании друзей основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова усложняются сильным течением реки. Об этом Лайфу рассказала спасатель-водолаз Светлана Руденко. Она не исключает, что поиски могут надолго затянуться, из-за чего родственникам пропавших придётся нанимать водолазов из сторонних компаний.

"Есть вероятность, что их вообще не найдут. <...> На некоторых участках, где сильное течение, работать будет невозможно. Силами МЧС бесплатно поиски долго не будут проводиться, есть коммерческие службы, которые занимаются за деньги поисками людей, водолазные работы. Каждый случай индивидуален (по срокам поисков до нахождения тела. — Прим. Лайфа), и нет никакой статистики", — пояснила наша собеседница.