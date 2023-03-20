Озвучен неутешительный прогноз по поиску провалившихся под лёд друзей основателя Cream Soda
Спасатель Руденко: Поиски компании основателя Cream Soda усложняет сильное течение реки
Поиски провалившейся под лёд Волги компании друзей основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова усложняются сильным течением реки. Об этом Лайфу рассказала спасатель-водолаз Светлана Руденко. Она не исключает, что поиски могут надолго затянуться, из-за чего родственникам пропавших придётся нанимать водолазов из сторонних компаний.
"Есть вероятность, что их вообще не найдут. <...> На некоторых участках, где сильное течение, работать будет невозможно. Силами МЧС бесплатно поиски долго не будут проводиться, есть коммерческие службы, которые занимаются за деньги поисками людей, водолазные работы. Каждый случай индивидуален (по срокам поисков до нахождения тела. — Прим. Лайфа), и нет никакой статистики", — пояснила наша собеседница.
Поскольку людей не могут найти уже долгое время, то, вероятнее всего, их уже нет в живых. Их тела течением могло прибить к какому-нибудь повороту реки, возможно, эти места стоит сейчас тщательнее исследовать, считает Руденко.
Ранее стало известно, что тело, предположительно, основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова нашли в Волге под Ярославлем. В настоящее время 25-летний брат музыканта и их друг числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но его не смогли спасти врачи. Накануне компания отмечала день рождения Свиргунова в доме матери музыканта на берегу Волги и во время прогулки провалилась под лёд.
ТАСС / Владимир Смирнов