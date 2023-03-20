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20 марта, 14:24

Песков рассказал Лайфу, чем Путин угостит Си Цзиньпина на ужине

Песков: Путин угостит Си Цзиньпина блюдами русской кухни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Лайфу, какие блюда будут преобладать на ужине Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам представителя Кремля, российский лидер угостит китайского коллегу блюдами русской кухни.

Напомним, что в 2019 году Путин, поздравляя Си Цзиньпина с днём рождения, подарил ему российское мороженое. Позже это лакомство обрело бешеную популярность в Китае.

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Председатель КНР 20–22 марта находится с визитом в России. В эти минуты в Кремле проходит его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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