Песков рассказал Лайфу, чем Путин угостит Си Цзиньпина на ужине
Песков: Путин угостит Си Цзиньпина блюдами русской кухни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Лайфу, какие блюда будут преобладать на ужине Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
По словам представителя Кремля, российский лидер угостит китайского коллегу блюдами русской кухни.
Напомним, что в 2019 году Путин, поздравляя Си Цзиньпина с днём рождения, подарил ему российское мороженое. Позже это лакомство обрело бешеную популярность в Китае.
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ТАСС / Сергей Карпухин