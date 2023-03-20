Реставратор объяснила, почему могли почернеть кресты в Киево-Печерской лавре

Кресты и купола на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры могли почернеть из-за нарушения технологии золочения или же вследствие большого срока непоновления позолоты. Об этом рассказала руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей работы в Александро-Невской лавре, Ольга Крюкова.

Почерневшие кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Видео © Telegram / Kotsnews (военкор Александр Коц)

"Кресты, скорее всего, были золочёные, а позолота — материал довольно хрупкий и требует постоянного поновления. Однозначного ответа на вопрос, как часто это нужно делать, нет: всё зависит от влияния атмосферных осадков, когда было выполнено последнее золочение, и качества его исполнения, от месторасположения элемента", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.