Реставратор объяснила, почему могли почернеть кресты в Киево-Печерской лавре
Эксперт Крюкова: Кресты Киево-Печерской лавры могли почернеть из-за ошибок в золочении
Кресты и купола на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры могли почернеть из-за нарушения технологии золочения или же вследствие большого срока непоновления позолоты. Об этом рассказала руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей работы в Александро-Невской лавре, Ольга Крюкова.
Почерневшие кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Видео © Telegram / Kotsnews (военкор Александр Коц)
"Кресты, скорее всего, были золочёные, а позолота — материал довольно хрупкий и требует постоянного поновления. Однозначного ответа на вопрос, как часто это нужно делать, нет: всё зависит от влияния атмосферных осадков, когда было выполнено последнее золочение, и качества его исполнения, от месторасположения элемента", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.
Вместе с тем Крюкова отметила странную деталь на недавних снимках крестов храмов Киево-Печерской лавры. Так, эксперта насторожило отсутствие грунтовки в местах утрат позолоты. По её мнению, это может свидетельствовать о нарушении технологии при последнем золочении, из-за чего могла быть попросту нарушена стойкость материала. По словам специалиста, постепенно декоративное покрытие будет осыпаться и дальше, так что со временем площадь черноты будет только увеличиваться.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит лавры Павел в ответ на это заявил о "начале апокалипсиса" и сообщил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. Он также назвал святотатством кражу церковных святынь.
Кадр из видео Telegram / Kotsnews