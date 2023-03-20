Небензя: Россия вернёт детей на Украину, когда там станет безопасно
Россия вернёт на Украину эвакуированных оттуда детей, когда в стране будут созданы для них безопасные условия. Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Когда условия будут безопасными, конечно. Почему нет?" — сказал Небензя.
Он также заявил, что перемещение украинских детей в Россию было связано с желанием уберечь их от опасности, возникшей из-за боевых действий. Небензя подчеркнул, что тема насильной транспортировки детей в Россию раздута. Уже 6 апреля Россия намерена внести полную ясность по этому вопросу во время неформального заседания СБ ООН.
Напомним, 17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. В МИД РФ напомнили о том, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. СК РФ начал проверку в связи с новостями об ордере.
ТАСС / John Minchillo