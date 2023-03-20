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20 марта, 19:56

Небензя: Россия вернёт детей на Украину, когда там станет безопасно

Россия вернёт на Украину эвакуированных оттуда детей, когда в стране будут созданы для них безопасные условия. Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда условия будут безопасными, конечно. Почему нет?" — сказал Небензя.

Он также заявил, что перемещение украинских детей в Россию было связано с желанием уберечь их от опасности, возникшей из-за боевых действий. Небензя подчеркнул, что тема насильной транспортировки детей в Россию раздута. Уже 6 апреля Россия намерена внести полную ясность по этому вопросу во время неформального заседания СБ ООН.

Омбудсмен Львова-Белова с иронией отнеслась к ордеру суда Гааги на свой "арест"

Омбудсмен Львова-Белова с иронией отнеслась к ордеру суда Гааги на свой "арест"

Напомним, 17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. В МИД РФ напомнили о том, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. СК РФ начал проверку в связи с новостями об ордере.

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ТАСС / John Minchillo

Анатолий Симоненко
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