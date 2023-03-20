Небензя: Россия вернёт детей на Украину, когда там станет безопасно

Россия вернёт на Украину эвакуированных оттуда детей, когда в стране будут созданы для них безопасные условия. Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда условия будут безопасными, конечно. Почему нет?" — сказал Небензя.

Он также заявил, что перемещение украинских детей в Россию было связано с желанием уберечь их от опасности, возникшей из-за боевых действий. Небензя подчеркнул, что тема насильной транспортировки детей в Россию раздута. Уже 6 апреля Россия намерена внести полную ясность по этому вопросу во время неформального заседания СБ ООН.