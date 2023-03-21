Ветеран из США: Путин виноват лишь в том, что не продал Россию

Президент Владимир Путин виноват перед Западом лишь в том, что не продал свою страну. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

"Единственное, в чём виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше", — написал он в "Твиттере".