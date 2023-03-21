Ветеран из США: Путин виноват лишь в том, что не продал Россию
Американский ветеран Дрейвен: Путин виноват лишь в том, что не продал страну
Президент Владимир Путин виноват перед Западом лишь в том, что не продал свою страну. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
"Единственное, в чём виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше", — написал он в "Твиттере".
Дрейвен отметил, что на Западе понимают невозможность победы над Россией военным путём и свою неспособность подчинить её, как Францию, Германию и так далее, поэтому ничего не остаётся, кроме как пойти на необоснованный ордер на "арест" в Международном уголовном суде.
Лайф напоминает, что 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. По мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь диалога с Россией. Между тем в Кремле спокойно отнеслись к решению МУС.
kremlin.ru