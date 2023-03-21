В Евросоюзе раскрыли, сколько заплатили МУС за "работу по Украине"

Европейский союз выплатил Международному уголовному суду (МУС) десять миллионов евро за его "работу по Украине". Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Недавно было принято решение о финансировании продолжения проекта поддержки ЕС для МУС, которая запланирована на 2025 год и будет включать сумму в три миллиона евро", — приводят его слова на сайте Еврокомиссии.