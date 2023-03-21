В Евросоюзе раскрыли, сколько заплатили МУС за "работу по Украине"
Еврокомиссар Рейндерс: ЕС за год выделил МУС 10 млн евро за работу по Украине
Европейский союз выплатил Международному уголовному суду (МУС) десять миллионов евро за его "работу по Украине". Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Недавно было принято решение о финансировании продолжения проекта поддержки ЕС для МУС, которая запланирована на 2025 год и будет включать сумму в три миллиона евро", — приводят его слова на сайте Еврокомиссии.
Рейндерс добавил, что ЕС выступает за внесение поправок в Римский статут МУС, которые позволят "осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии". А ещё Брюссель призывает Украину ратифицировать Римский статут.
Напомним, что 17 марта МУС выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. По мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь диалога с Россией. Между тем в Кремле спокойно отнеслись к решению МУС.
Flickr / libereurope