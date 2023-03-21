В Польше призвали уволить посла во Франции из-за слов о готовности к конфликту с Россией
Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла Росцишевского за слова о России
Польская партия "Конфедерация" потребовала отстранить от должности посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после слов о конфликте с Москвой в случае поражения Киева. Об этом заявили представители политического движения в видеозаписи, опубликованной в "Твиттере".
"Это заявление (Росцишевского. — Прим. Лайфа) скандально, и поэтому "Конфедерация" требует, чтобы господин посол был немедленно отстранён от должности", — сказал депутат Сейма от партии Роберт Винницкий.
По его словам, Росцишевский живёт в альтернативной реальности, в которой Польша должна вступить в конфликт с Россией. Это заявление посла Винницкий назвал противоречащим интересам государства. Депутат также отметил, что подобные высказывания "никогда не должны звучать из уст польского посла".
Напомним, 19 марта Ян Эмерик Росцишевский в эфире польского телеканала заявил, что Польше придётся вступить в украинский конфликт и напрямую противостоять России в случае поражения Киева. Позднее посольство страны прокомментировало это высказывание. По данным диппредставительства, слова Росцишевского были неверно истолкованы. Отреагировал на такое заявление и член Совета Федерации Алексей Пушков, который заявил, что готовность поляков воевать с Россией объясняется надеждой на помощь США.
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