В Польше призвали уволить посла во Франции из-за слов о готовности к конфликту с Россией

Польская партия "Конфедерация" потребовала отстранить от должности посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после слов о конфликте с Москвой в случае поражения Киева. Об этом заявили представители политического движения в видеозаписи, опубликованной в "Твиттере".

"Это заявление (Росцишевского. — Прим. Лайфа) скандально, и поэтому "Конфедерация" требует, чтобы господин посол был немедленно отстранён от должности", — сказал депутат Сейма от партии Роберт Винницкий.