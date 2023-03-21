Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 05:39

В Польше призвали уволить посла во Франции из-за слов о готовности к конфликту с Россией

Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла Росцишевского за слова о России

Польская партия "Конфедерация" потребовала отстранить от должности посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после слов о конфликте с Москвой в случае поражения Киева. Об этом заявили представители политического движения в видеозаписи, опубликованной в "Твиттере".

"Это заявление (Росцишевского. — Прим. Лайфа) скандально, и поэтому "Конфедерация" требует, чтобы господин посол был немедленно отстранён от должности", — сказал депутат Сейма от партии Роберт Винницкий.

По его словам, Росцишевский живёт в альтернативной реальности, в которой Польша должна вступить в конфликт с Россией. Это заявление посла Винницкий назвал противоречащим интересам государства. Депутат также отметил, что подобные высказывания "никогда не должны звучать из уст польского посла".

Премьер Польши признал немощность Украины

Премьер Польши признал немощность Украины

Напомним, 19 марта Ян Эмерик Росцишевский в эфире польского телеканала заявил, что Польше придётся вступить в украинский конфликт и напрямую противостоять России в случае поражения Киева. Позднее посольство страны прокомментировало это высказывание. По данным диппредставительства, слова Росцишевского были неверно истолкованы. Отреагировал на такое заявление и член Совета Федерации Алексей Пушков, который заявил, что готовность поляков воевать с Россией объясняется надеждой на помощь США.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
  • Новости
  • Польша
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров