Американский беспилотник MQ-9 мог участвовать в подготовке атаки на порт Туапсе, пишут СМИ
Mash: Перехваченный американский БПЛА мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе
Перехваченный российскими военными над Чёрным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper мог участвовать в подготовке ВСУ нападения на порт Туапсе. Об этом пишет Mash.
БПЛА разведывал обстановку для того, чтобы в дальнейшем ВСУ могли нанести удары при помощи морских и воздушных дронов, а затем координировать их отлёт на базу. Об этом заранее узнали российские военные, которые отправили в рейд корабли Черноморского флота и подняли в воздух истребители.
Напомним, 14 марта в небе над Чёрным морем потерпел крушение американский MQ-9 Reaper. Изначально Вашингтон заявил, что он рухнул якобы в результате действий российских лётчиков Су-27, однако в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ причиной падения беспилотника посчитали резкий манёвр.
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