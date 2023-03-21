Американский беспилотник MQ-9 мог участвовать в подготовке атаки на порт Туапсе, пишут СМИ

Перехваченный российскими военными над Чёрным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper мог участвовать в подготовке ВСУ нападения на порт Туапсе. Об этом пишет Mash .

БПЛА разведывал обстановку для того, чтобы в дальнейшем ВСУ могли нанести удары при помощи морских и воздушных дронов, а затем координировать их отлёт на базу. Об этом заранее узнали российские военные, которые отправили в рейд корабли Черноморского флота и подняли в воздух истребители.