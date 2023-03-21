Юрист объяснила, могут ли экстрадировать Митрошину из ОАЭ в Россию из-за неуплаты налогов

Объединённые Арабские Эмираты могут экстрадировать блогершу Александру Митрошину, которая подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов, в Россию. Как объяснила юрист Сабина Самедова в беседе с телеканалом "360", следователям нужно её допросить, а потому ей необходимо вручить повестку либо лично, либо через совершеннолетнего члена семьи, администрации по месту работы и так далее.

"Если Митрошина не появится без уважительных причин, её, скорее всего, приговорят. Потом Россия сделает запрос об экстрадиции в Объединённые Арабские Эмираты, согласно соответствующему договору между странами", — сказала она.

По словам юриста, если Митрошину приговорят к заключению на срок от одного года, то ОАЭ её точно выдадут. Поскольку блогерше вменяют статью об уклонении от уплаты налогов, то ей грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Или же Митрошиной нужно будет заплатить сумму в размере зарплаты либо другого дохода за период от 18 месяцев до трёх лет, объяснила Самедова.