Пентагон: США не планируют передавать Киеву снаряды с обеднённым ураном
США не собираются вслед за Великобританией предоставлять Украине боеприпасы с обеднённым ураном, рассказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Насколько я знаю, нет. Мы — нет", — сказал представитель оборонного ведомства США, отвечая на вопрос о том, отправит ли Вашингтон Киеву снаряды с обеднённым ураном.
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Эти снаряды "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 000 таких бомб. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться и не травить своих же людей. Президент РФ Владимир Путин, комментируя инициативу Лондона, заявил, что Запад решил воевать с нашей страной до последнего украинца не на словах, а на деле.
Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency