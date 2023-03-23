7 скрытых и не очень признаков, кричащих, что друзья вас не уважают

Каждому человеку на жизненном пути могут попасться такие "приятели", которых по-хорошему и друзьями-то сложно назвать. Но понять, что с вами не те люди, порой крайне сложно. Обсуждаем, как определить, что окружение вас не уважает и пора срочно делать ноги.

Как понять, что друзья вас не уважают. Фото © Shutterstock

1. "Друзья" вас не слушают

Если вы пытаетесь донести свою точку зрения до друзей, но они не проявляют к разговору никакого интереса, это знак неуважения. Возможно, у них уже есть своё мнение на эту тему или люди не воспринимают вас экспертом в обсуждаемой области. Но ведь друзья нужны не для того, чтобы давать профессиональные комментарии! Подумайте, может быть, стоит пересмотреть своё к ним отношение и поискать других людей? Кто будет более открыт к вашим идеям и мнению.

2. Псевдодрузья не ценят ваше время

Если ваши друзья постоянно опаздывают на встречи или отменяют их в последний момент, это может говорить о том, что… у них всё плохо с тайм-менеджментом. А ещё, что не уважают ваше время, а значит, и вас как личность.

Как определить, что у вас не друзья, а лишь подделка. Фото © Shutterstock

3. "Друзья" не уважают ваши личные границы

Если друзья не уважают ваши личные границы и продолжают настаивать на своём, хотя прекрасно знают, что вас не устраивает, это уже никакой не скрытый признак. Это красный флаг, который нужно распознать как можно скорее и бежать от таких людей куда подальше. И подумать, как бы впредь не подпускать к себе подобных персонажей.

4. Они не проявляют интереса к вашей жизни

Вспомните своих близких друзей. Вам ведь важно, что происходит в их жизни? Конечно, так дружба и работает. А вот если человеку наплевать, что происходит в жизни у вас, то пора бы осознать, что он и не друг вовсе. Индивид может быть неплохим приятелем, но ждать от него большего не стоит. И доверять сокровенное такой личности тоже не советуем.

Как понять, что ваши друзья не ценят ваше время и границы. Фото © Shutterstock

5. Псевдодрузья не приходят на важные для вас события

В большинстве случаев, когда "друзья" не приходят на важные для вас события — свадьбу или день рождения, это говорит об их неуважении и наплевательском отношении. Но стоит учитывать, что у всех иногда могут быть обстоятельства, не позволяющие следовать планам. Или, возможно, вы сами не так ясно дали понять, насколько это событие важно и что хотите там человека видеть. В этом случае проследите за реакцией. Если вам даже короткую эсэмэску с поздравлением не прислали, это точный знак.

6. "Друзья" не поддерживают в трудные моменты

Друг познаётся в беде. Цыплят по осени считают… Сколько ещё примеров народной мудрости нужно, чтобы понять: настоящие друзья — не те люди, с которыми мы ходим на вечеринки. А те, кто после любой такой тусовки не бросит вас нетрезвым на произвол судьбы. Вот это уважение и забота. А если в трудные моменты "друзья" пропадают, то и не нужны они вам такие.

Как понять, что ваши друзья не уважают вас. Фото © Shutterstock

7. Они критикуют вас в обществе

Если приятели позволяют себе критику в вашу сторону в людных местах, это явный признак отсутствия к вам уважения. В таких ситуациях важно помнить, что реакция на критику может дать возможность другим людям сделать выводы о нас самих. Если мы в ответ начинаем кричать, оскорблять или проявляем агрессивность, это усугубит ситуацию. После такого инцидента точно нужно его обсудить, чтобы не повторялся.