7 скрытых и не очень признаков, кричащих, что друзья вас не уважают
Дружба — дело сложное. Общаешься с человеком десятки лет, а потом в нужный момент его нет рядом. Собрали 7 признаков, которые помогут определить таких "друзей" заранее.
Каждому человеку на жизненном пути могут попасться такие "приятели", которых по-хорошему и друзьями-то сложно назвать. Но понять, что с вами не те люди, порой крайне сложно. Обсуждаем, как определить, что окружение вас не уважает и пора срочно делать ноги.
Как понять, что друзья вас не уважают. Фото © Shutterstock
1. "Друзья" вас не слушают
Если вы пытаетесь донести свою точку зрения до друзей, но они не проявляют к разговору никакого интереса, это знак неуважения. Возможно, у них уже есть своё мнение на эту тему или люди не воспринимают вас экспертом в обсуждаемой области. Но ведь друзья нужны не для того, чтобы давать профессиональные комментарии! Подумайте, может быть, стоит пересмотреть своё к ним отношение и поискать других людей? Кто будет более открыт к вашим идеям и мнению.
2. Псевдодрузья не ценят ваше время
Если ваши друзья постоянно опаздывают на встречи или отменяют их в последний момент, это может говорить о том, что… у них всё плохо с тайм-менеджментом. А ещё, что не уважают ваше время, а значит, и вас как личность.
Как определить, что у вас не друзья, а лишь подделка. Фото © Shutterstock
3. "Друзья" не уважают ваши личные границы
Если друзья не уважают ваши личные границы и продолжают настаивать на своём, хотя прекрасно знают, что вас не устраивает, это уже никакой не скрытый признак. Это красный флаг, который нужно распознать как можно скорее и бежать от таких людей куда подальше. И подумать, как бы впредь не подпускать к себе подобных персонажей.
4. Они не проявляют интереса к вашей жизни
Вспомните своих близких друзей. Вам ведь важно, что происходит в их жизни? Конечно, так дружба и работает. А вот если человеку наплевать, что происходит в жизни у вас, то пора бы осознать, что он и не друг вовсе. Индивид может быть неплохим приятелем, но ждать от него большего не стоит. И доверять сокровенное такой личности тоже не советуем.
Как понять, что ваши друзья не ценят ваше время и границы. Фото © Shutterstock
5. Псевдодрузья не приходят на важные для вас события
В большинстве случаев, когда "друзья" не приходят на важные для вас события — свадьбу или день рождения, это говорит об их неуважении и наплевательском отношении. Но стоит учитывать, что у всех иногда могут быть обстоятельства, не позволяющие следовать планам. Или, возможно, вы сами не так ясно дали понять, насколько это событие важно и что хотите там человека видеть. В этом случае проследите за реакцией. Если вам даже короткую эсэмэску с поздравлением не прислали, это точный знак.
6. "Друзья" не поддерживают в трудные моменты
Друг познаётся в беде. Цыплят по осени считают… Сколько ещё примеров народной мудрости нужно, чтобы понять: настоящие друзья — не те люди, с которыми мы ходим на вечеринки. А те, кто после любой такой тусовки не бросит вас нетрезвым на произвол судьбы. Вот это уважение и забота. А если в трудные моменты "друзья" пропадают, то и не нужны они вам такие.
Как понять, что ваши друзья не уважают вас. Фото © Shutterstock
7. Они критикуют вас в обществе
Если приятели позволяют себе критику в вашу сторону в людных местах, это явный признак отсутствия к вам уважения. В таких ситуациях важно помнить, что реакция на критику может дать возможность другим людям сделать выводы о нас самих. Если мы в ответ начинаем кричать, оскорблять или проявляем агрессивность, это усугубит ситуацию. После такого инцидента точно нужно его обсудить, чтобы не повторялся.
Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, то стоит задуматься о том, действительно ли ваши друзья уважают вас как личность. Можно ли вообще их назвать этим словом. Если круг общения прошёл проверку, примите наши поздравления! Вы хорошо разбираетесь в людях и успели обзавестись настоящими друзьями, которые уважают и ценят вас.
Shutterstock