Медведев приравнял арест Путина за рубежом к объявлению войны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал объявлением войны возможный арест президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС) за рубежом.

"Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее", — заявил он журналистам, отметив, что в реальности такая ситуация вряд ли произойдёт.

Медведев также оценил заявление министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что в случае визита Путина на территорию Германии власти будут вынуждены отреагировать и арестовать его. По его словам, подобные высказывания подталкивают не к самому лучшему исходу и являются настоящим поводом для войны.