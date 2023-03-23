Медведев приравнял арест Путина за рубежом к объявлению войны
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал объявлением войны возможный арест президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС) за рубежом.
"Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее", — заявил он журналистам, отметив, что в реальности такая ситуация вряд ли произойдёт.
Медведев также оценил заявление министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что в случае визита Путина на территорию Германии власти будут вынуждены отреагировать и арестовать его. По его словам, подобные высказывания подталкивают не к самому лучшему исходу и являются настоящим поводом для войны.
"Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?" — задался вопросом российский политик.
Напомним, суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ заявили, что Россия не признаёт МУС и его решения, а омбудсмен приняла это решение с иронией, отметив, что будет дальше хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет заставить её бояться. Кстати, даже экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал решение МУС об "аресте" Путина и признал его нелегитимным.
ТАСС / POOL / Алексей Майшев