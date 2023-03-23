ЦУМ начал завозить корейские марки одежды, продавая их как премиум и втридорога

Столичный ЦУМ продаёт одежду и аксессуары никому не известных корейских марок по завышенным ценам, выдавая их за премиум. О махинациях в популярном торговом центре узнал корреспондент проекта "SHOT ПРОВЕРКА".

Из-за антироссийских санкций поставки новых коллекций известных марок, таких как Prada и Gucci, прекратились. А ретейлерам нужно чем-то заполнять прилавки. Поэтому в ЦУМ стали привозить товары, которые легко проходят таможню, но к премиуму отношения не имеют. Речь идёт о корейских аналогах.

Чтобы объяснить покупателям космические цены на такую продукцию, продавцы рассказывают, что это новые восходящие звёзды высокой моды. Например, так случилось с корейским брендом GOEN.J, который в ЦУМе продаётся в три раза дороже, чем на сайте самого производителя.

Полное расследование о ценовом обмане читайте здесь.