ЦУМ начал завозить корейские марки одежды, продавая их как премиум и втридорога
Корейская марка "Гоен Джи", которую возят вместо Италии. Фото © LIFE
Столичный ЦУМ продаёт одежду и аксессуары никому не известных корейских марок по завышенным ценам, выдавая их за премиум. О махинациях в популярном торговом центре узнал корреспондент проекта "SHOT ПРОВЕРКА".
Из-за антироссийских санкций поставки новых коллекций известных марок, таких как Prada и Gucci, прекратились. А ретейлерам нужно чем-то заполнять прилавки. Поэтому в ЦУМ стали привозить товары, которые легко проходят таможню, но к премиуму отношения не имеют. Речь идёт о корейских аналогах.
Чтобы объяснить покупателям космические цены на такую продукцию, продавцы рассказывают, что это новые восходящие звёзды высокой моды. Например, так случилось с корейским брендом GOEN.J, который в ЦУМе продаётся в три раза дороже, чем на сайте самого производителя.
Полное расследование о ценовом обмане читайте здесь.
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