ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 марта 2023, 13:55

МИД РФ назвал актом святотатства сожжение Корана украинскими военными

Представитель МИД Захарова: Решительно осуждаем акт святотатства с сожжением Корана военными ВСУ

Российский МИД назвал сожжение страниц Корана украинскими военными "актом святотатства" и решительно осудил этот инцидент. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, распространённом в четверг, 23 марта.

По её словам, киевский режим окончательно утратил морально-нравственные ориентиры. Именно поэтому его представители позволяют себе грубейшим образом нарушать права верующих, оскорблять их чувства и наносить глубокие душевные страдания.

"Решительно осуждаем этот и другие акты святотатства со стороны режима Зеленского и его подопечных вне зависимости от того, против какой религии или конфессии они направлены", сказано в заявлении Захаровой.

Мусульмане Крыма жёстко осудили сожжение Корана украинскими военными
Мусульмане Крыма жёстко осудили сожжение Корана украинскими военными

Напомним, что видео с украинскими солдатами, которые разжигали костёр Кораном, на днях опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал обязательно найти и наказать "героя" ролика, подчеркнув, что кара настигнет всех, кто решит глумиться над Священным Писанием. Позднее Кадыров объявил за бойца награду. А турецкий депутат Ибрагим Айдын назвал атакой на ислам сожжение Корана украинскими военными.

BannerImage

vk.com / МИД РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Религия
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar