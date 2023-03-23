МИД РФ назвал актом святотатства сожжение Корана украинскими военными
Представитель МИД Захарова: Решительно осуждаем акт святотатства с сожжением Корана военными ВСУ
Российский МИД назвал сожжение страниц Корана украинскими военными "актом святотатства" и решительно осудил этот инцидент. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, распространённом в четверг, 23 марта.
По её словам, киевский режим окончательно утратил морально-нравственные ориентиры. Именно поэтому его представители позволяют себе грубейшим образом нарушать права верующих, оскорблять их чувства и наносить глубокие душевные страдания.
"Решительно осуждаем этот и другие акты святотатства со стороны режима Зеленского и его подопечных вне зависимости от того, против какой религии или конфессии они направлены", — сказано в заявлении Захаровой.
Напомним, что видео с украинскими солдатами, которые разжигали костёр Кораном, на днях опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал обязательно найти и наказать "героя" ролика, подчеркнув, что кара настигнет всех, кто решит глумиться над Священным Писанием. Позднее Кадыров объявил за бойца награду. А турецкий депутат Ибрагим Айдын назвал атакой на ислам сожжение Корана украинскими военными.