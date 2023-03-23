МИД РФ назвал актом святотатства сожжение Корана украинскими военными

Российский МИД назвал сожжение страниц Корана украинскими военными "актом святотатства" и решительно осудил этот инцидент. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, распространённом в четверг, 23 марта.

По её словам, киевский режим окончательно утратил морально-нравственные ориентиры. Именно поэтому его представители позволяют себе грубейшим образом нарушать права верующих, оскорблять их чувства и наносить глубокие душевные страдания.