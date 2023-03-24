Политолог-иноагент Аббас Галлямов объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск политолога-иноагента Аббаса Галлямова*. В базе ведомства говорится, что Галлямов разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, по какой.
А ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Максима Каца*. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. В июле 2022 года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов, в октябре блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. А в декабре Кац стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов.
* Включены в реестр физлиц-иноагентов.
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