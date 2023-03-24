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24 марта, 15:13

Политолог-иноагент Аббас Галлямов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск политолога-иноагента Аббаса Галлямова*. В базе ведомства говорится, что Галлямов разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, по какой.

За что миллионеру-политтехнологу Кацу грозит до 10 лет колонии

За что миллионеру-политтехнологу Кацу грозит до 10 лет колонии

А ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Максима Каца*. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. В июле 2022 года Минюст внёс Каца в перечень физлиц-иноагентов, в октябре блогер был объявлен в розыск по уголовной статье. А в декабре Кац стал первым, кого оштрафовали по новому закону об обязанностях иноагентов.

* Включены в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / abbas.gallyamov

Александра Вишнякова
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