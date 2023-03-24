Келин уверен, что Британии не позволят лишить Abrams и Leopard на Украине урановых снарядов

Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит в отказ Лондона от поставок снарядов с обеднённым ураном Украине. Соединённое Королевство не сможет этого сделать в силу устоявшейся военной практики, несмотря на двоякое отношение к этому в британском обществе, считает он.

"После объявления об использовании снарядов с низкообогащённым ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно. К тому же эти снаряды применяются не только в танках Challenger, низкообогащённый уран используется и в [немецких] танках Leopard, поэтому это стандартная натовская практика", — сообщил дипломат ТАСС.