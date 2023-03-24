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24 марта, 17:24

Келин уверен, что Британии не позволят лишить Abrams и Leopard на Украине урановых снарядов

Посол России исключил отказ Британии от поставок урановых снарядов Украине

<p>Украинские военнослужащие разгружают боеприпасы. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency</p>

Украинские военнослужащие разгружают боеприпасы. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит в отказ Лондона от поставок снарядов с обеднённым ураном Украине. Соединённое Королевство не сможет этого сделать в силу устоявшейся военной практики, несмотря на двоякое отношение к этому в британском обществе, считает он.

"После объявления об использовании снарядов с низкообогащённым ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно. К тому же эти снаряды применяются не только в танках Challenger, низкообогащённый уран используется и в [немецких] танках Leopard, поэтому это стандартная натовская практика", — сообщил дипломат ТАСС.

Келин полагает, что весомых соображений, которые могли бы заставить Британию отказаться от устоявшейся военной практики, просто нет.

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Ранее Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Американский журнал Military Watch, в свою очередь, уже сравнил эффект от применения урановых снарядов с последствиями Хиросимы. А Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом.

Андрей Бражников
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