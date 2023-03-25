Байден заверил в отсутствии признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США
Президент США Джо Байден заявил, что понимает озабоченность ситуацией в американском банковском секторе, однако не наблюдает признаков возможного "взрыва" в этой сфере.
"На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что "взорвало" бы этот сектор", — сказал американский лидер во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
При этом Байден с пониманием отнёсся к существующим опасениям по данному поводу. По мнению американского лидера, банки среднего сегмента в состоянии пережить кризис.
Напомним, в марте в США впервые после кризиса 2008 года обанкротился крупный банк, им стал калифорнийский Silicon Valley. Позднее в штате Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что во всём виноват президент Джо Байден, однако сам американский лидер уверен, что ситуация разрешилась.
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