Байден заверил в отсутствии признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

Президент США Джо Байден заявил, что понимает озабоченность ситуацией в американском банковском секторе, однако не наблюдает признаков возможного "взрыва" в этой сфере.

"На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что "взорвало" бы этот сектор", — сказал американский лидер во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.