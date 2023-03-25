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25 марта, 14:31

Минобороны Великобритании продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет

Несмотря на запрет использовать "Тикток" на служебных устройствах, сотрудники Минобороны Великобритании продолжают делать публикации в этом приложении. Об этом сообщил глава ведомства Бен Уоллес.

"Учётная запись Министерства обороны в "Тиктоке" используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединённого Королевства, в том числе нашей работе по подготовке украинских солдат", — сказано в его заявлении.

Он добавил, что безопасно управлять каналом министерству позволяет соответствующая модель публикации. Сообщения доставляются отдельными системами с помощью небольшого количества сотрудников. По словам Уоллеса, публикации в приложении делают через стороннее программное обеспечение.

Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать приложение "Тикток" на служебных мобильных телефонах.

Парламентариев ещё одной страны заставляют избавиться от TikTok

Парламентариев ещё одной страны заставляют избавиться от TikTok

Напомним, ранее в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Это касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах. Также власти Бельгии временно запретили высшим чиновникам использовать TikTok на служебных телефонах. Кроме того, членам обеих палат Парламента Чехии запретили использовать приложение TikTok.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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