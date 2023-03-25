Минобороны Великобритании продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет
Несмотря на запрет использовать "Тикток" на служебных устройствах, сотрудники Минобороны Великобритании продолжают делать публикации в этом приложении. Об этом сообщил глава ведомства Бен Уоллес.
"Учётная запись Министерства обороны в "Тиктоке" используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединённого Королевства, в том числе нашей работе по подготовке украинских солдат", — сказано в его заявлении.
Он добавил, что безопасно управлять каналом министерству позволяет соответствующая модель публикации. Сообщения доставляются отдельными системами с помощью небольшого количества сотрудников. По словам Уоллеса, публикации в приложении делают через стороннее программное обеспечение.
Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать приложение "Тикток" на служебных мобильных телефонах.
Напомним, ранее в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Это касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах. Также власти Бельгии временно запретили высшим чиновникам использовать TikTok на служебных телефонах. Кроме того, членам обеих палат Парламента Чехии запретили использовать приложение TikTok.
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