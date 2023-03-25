Минобороны Великобритании продолжает пользоваться TikTok, несмотря на запрет

Несмотря на запрет использовать "Тикток" на служебных устройствах, сотрудники Минобороны Великобритании продолжают делать публикации в этом приложении. Об этом сообщил глава ведомства Бен Уоллес.

"Учётная запись Министерства обороны в "Тиктоке" используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединённого Королевства, в том числе нашей работе по подготовке украинских солдат", — сказано в его заявлении.

Он добавил, что безопасно управлять каналом министерству позволяет соответствующая модель публикации. Сообщения доставляются отдельными системами с помощью небольшого количества сотрудников. По словам Уоллеса, публикации в приложении делают через стороннее программное обеспечение.