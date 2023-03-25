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25 марта, 17:41

Путин: Урановые боеприпасы из-за радиоактивной пыли являются наиболее опасным оружием

Боеприпасы с обеднённым ураном из-за радиоактивной пыли являются наиболее опасным оружием для людей — не только военных, но и гражданских, а также для окружающей среды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обеднённым ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) всё-таки порождает так называемую радиационную пыль, и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера", — отметил Путин.

Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность

Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность

Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Эти снаряды показали себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 тысяч таких бомб. СМИ уже сравнивают эффект от применения урановых снарядов с последствиями Хиросимы. Владимир Путин предупредил, что России есть чем ответить Киеву на снаряды с обеднённым ураном.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Александр Юнашев
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