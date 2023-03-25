Путин: Урановые боеприпасы из-за радиоактивной пыли являются наиболее опасным оружием

Боеприпасы с обеднённым ураном из-за радиоактивной пыли являются наиболее опасным оружием для людей — не только военных, но и гражданских, а также для окружающей среды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечник снаряда с обеднённым ураном (там может быть разный материал использован, он используется в бронебойных целях) всё-таки порождает так называемую радиационную пыль, и в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера", — отметил Путин.