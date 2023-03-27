В Кремле высказались о компенсациях за взорванные "Северные потоки"
Песков назвал оправданными требования о компенсации за диверсию на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли Москва потребовать компенсацию за взорванные "Северные потоки". По словам представителя Кремля, такой вариант можно рассматривать, поскольку за диверсией, скорее всего, стоят спецслужбы одного или нескольких государств.
"Если речь идёт всё-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершён без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", — отметил он.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин.
Getty Images / Danish Defence