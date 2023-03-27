В Кремле высказались о компенсациях за взорванные "Северные потоки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли Москва потребовать компенсацию за взорванные "Северные потоки". По словам представителя Кремля, такой вариант можно рассматривать, поскольку за диверсией, скорее всего, стоят спецслужбы одного или нескольких государств.

"Если речь идёт всё-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершён без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", — отметил он.