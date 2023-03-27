СМИ узнали, каким образом Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, сбежавший из-под ареста, срезал электронный браслет и улетел из Италии частным рейсом. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По информации издания, Усс использовал для побега поддельные документы. Также сообщается, что ему могли помочь многочисленные сообщники и якобы "российские спецслужбы". На данный момент точное местонахождение сына красноярского губернатора неизвестно.