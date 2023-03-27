"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 11:14

СМИ узнали, каким образом Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста

La Repubblica: Артём Усс срезал браслет и улетел из Италии по поддельным документам

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, сбежавший из-под ареста, срезал электронный браслет и улетел из Италии частным рейсом. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По информации издания, Усс использовал для побега поддельные документы. Также сообщается, что ему могли помочь многочисленные сообщники и якобы "российские спецслужбы". На данный момент точное местонахождение сына красноярского губернатора неизвестно.

Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста

Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста

Ранее информацию о том, что Артём Усс скрылся из-под домашнего ареста, подтвердил его адвокат. Юрист добавил, что новость об этом стала шоком.

Как сообщал Лайф, Минюст США осенью 2022 года предъявил Артёму Уссу и ещё четырём россиянам обвинения в отмывании денег и уклонении от санкций. Позже сына красноярского губернатора задержали в Италии, а суд Милана одобрил экстрадицию в США. Там наказание для Артёма Усса может составить до 30 лет лишения свободы.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Илья Суриков
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров