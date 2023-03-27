СМИ узнали, каким образом Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста
La Repubblica: Артём Усс срезал браслет и улетел из Италии по поддельным документам
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, сбежавший из-под ареста, срезал электронный браслет и улетел из Италии частным рейсом. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По информации издания, Усс использовал для побега поддельные документы. Также сообщается, что ему могли помочь многочисленные сообщники и якобы "российские спецслужбы". На данный момент точное местонахождение сына красноярского губернатора неизвестно.
Ранее информацию о том, что Артём Усс скрылся из-под домашнего ареста, подтвердил его адвокат. Юрист добавил, что новость об этом стала шоком.
Как сообщал Лайф, Минюст США осенью 2022 года предъявил Артёму Уссу и ещё четырём россиянам обвинения в отмывании денег и уклонении от санкций. Позже сына красноярского губернатора задержали в Италии, а суд Милана одобрил экстрадицию в США. Там наказание для Артёма Усса может составить до 30 лет лишения свободы.
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