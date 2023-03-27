Нетаньяху решил отложить судебную реформу, а профсоюзы прекращают забастовки

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид сообщил, что объявленная в стране всеобщая забастовка прекращена. Такое решение было принято после заявления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о том, что судебная реформа отложена до лета.

"На основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол в обществе я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии Кнессета (парламента. — Прим. Лайфа) для того, чтобы дать время достичь согласия по законодательству до следующей сессии Кнессета", — сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что власти настаивают на необходимости провести реформу в судебной системе, "которая вернёт потерянный баланс между ветвями власти".