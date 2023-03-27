Нетаньяху решил отложить судебную реформу, а профсоюзы прекращают забастовки
Профсоюзы прекращают забастовку в Израиле после решения Нетаньяху остановить реформу суда
Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид сообщил, что объявленная в стране всеобщая забастовка прекращена. Такое решение было принято после заявления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о том, что судебная реформа отложена до лета.
"На основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол в обществе я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии Кнессета (парламента. — Прим. Лайфа) для того, чтобы дать время достичь согласия по законодательству до следующей сессии Кнессета", — сказал глава правительства.
При этом он подчеркнул, что власти настаивают на необходимости провести реформу в судебной системе, "которая вернёт потерянный баланс между ветвями власти".
Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах жители на протяжении нескольких недель выходят на массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы заключается в ограничении влияния Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны митингов, начавшихся накануне, послужило увольнение министра обороны, который выступал против реформы. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия.
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